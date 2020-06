Corciano, tornato a riunirsi il Consiglio dei ragazzi

Post Covid, il Consiglio comunale dei Ragazzi di Corciano si è riunito di nuovo dal vivo. Con nuove proposte e idee creative da realizzare.

Seguendo il progetto, sostenuto dal comune di Corciano, di mettere in pratica comportamenti sostenibili e volti al rispetto e miglioramento dell’ambiente, l’organismo ha iniziato dal 23 giugno a dare il proprio contributo.

L’assessore Braconi

“I ragazzi si sono messi al lavoro con grinta ed energia, per rivitalizzare l’area verde di Chiugiana che dalla scuola porta verso il Circolo Arci e la palestra” ha commentato l’assessore Andrea Braconi, presente all’incontro insieme al presidente del circolo arci Stefano Tarpani.

Lo spirito con il quale il Consiglio Comunale dei Ragazzi agisce – è stato sottolineato dagli stessi partecipanti – è partire dal contesto in cui si è inseriti per immaginare luoghi che accolgono e trasmettono bellezza, stimolando non solo il tatto e il contatto con le cose, ma anche lo sguardo e tutti gli altri sensi.

La parola ai ragazzi

“Il nostro contributo manuale e artistico-creativo – hanno detto i giovani consiglieri – ci fa capire che siamo tutti parte di uno stesso ecosistema, di una comunità che va condivisa e valorizzata, e di cui tutti dobbiamo prenderci cura”.