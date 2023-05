Coppia fermata dai carabinieri a bordo di un’auto rubata

I due giovani denunciati, l'auto restituita al proprietario di Bastia Umbra

Sono stati fermati, di notte, dai carabinieri, a bordo di un’auto poi risultata rubata. Per questo i militari hanno denunciato un uomo di origini albanesi del 2003 ed una donna italiana classe 1999, già conosciuta alle forze dell’ordine.

Il fermo dei carabinieri della Stazione di Ponte Pattoli è avvenuto nel corso di specifici controlli finalizzati al contrasto alla micro criminalità e alla tutela della sicurezza sociale.

L’auto è risultata rubata a fine aprile a Bastia Umbra. I due sono stati dapprima accompagnati negli uffici della caserma di Ponte Pattoli per le formalità e successivamente deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria per ricettazione. L’autovettura è stata sequestrata in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.