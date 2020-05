Coppia fermata a Fontivegge: lui resiste alla polizia, lei, di Foligno, non potrà tornare a Perugia

Durante un controllo anti Coronavirus la polizia ha fermato una coppia nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Fontivegge.

L’uomo, identificato per un cittadino marocchino classe ’76, con numerosi pregiudizi di polizia, ha subito opposto resistenza al controllo degli agenti risultando, a seguito di accertamenti, irregolare sul Territorio Nazionale.

La donna, classe ’90, con pregiudizi di polizia anche per rapina, è risultata residente a Foligno.

Al termine degli accertamenti la coppia, non avendo alcun motivo per intrattenersi a Perugia, è stata allontanata dal capoluogo umbro. La donna con provvedimento del foglio di via obbligatorio da Perugia per anni 3 emesso dalla Divisione anticrimine. L’uomo, una volta deferito all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato presso il locale Ufficio immigrazione ed espulso dall’Italia con ordine del questore di perugia.