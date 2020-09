Coop Centro Italia apre un nuovo negozio a San Sisto - Tuttoggi

Il nuovo Incoop, sito in via Santa Caterina da Siena, costituisce una vera e propria novità rispetto agli altri punti vendita Coop Centro Italia

Giovedì 10 settembre aprirà i battenti, nel quartiere di San Sisto a Perugia, un nuovo negozio del Gruppo Coop Centro Italia.

Il nuovo Incoop, sito in via Santa Caterina da Siena, costituisce una vera e propria novità rispetto agli altri punti vendita Coop Centro Italia con la medesima insegna, perché ideato e sviluppato per essere comodo e veloce, con un assortimento “facile” pensato per la spesa quotidiana, con tutta la qualità e la convenienza dei prodotti a marchio Coop.

Il negozio, che sin dalle 7.45 del mattino sarà aperto per gli acquisti di Soci e clienti, è il secondo punto vendita della Cooperativa a San Sisto, ed è complementare allo storico supermercato Coop del Centro Commerciale “Il Triangolo” recentemente ristrutturato.