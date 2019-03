Convocato il Consiglio Comunale di Foligno per il prossimo 19 marzo

share

Il Consiglio comunale di Foligno è stato convocato per martedì 19 marzo alle 15,30. All’esame dell’assemblea l’accorpamento di porzione di sedime stradale al demanio comunale per un tratto di viabilità di viale Firenze, per un tratto di strada di via Pierantonio Mezastris, per un tratto di strada di via Lago di Nemi, per un tratto di via Orazio, per un tratto di via Concordia.

In discussione la sdemanializzazione e il trasferimento al patrimonio disponibile di area demaniale sita ad Arvello con le determinazioni per la vendita con il sistema della trattativa privata, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’area in località Belfiore, in via Caprera, l’approvazione del regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale, l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile “Multirischio”, il regolamento per la tutela della pubblica incolumità (competenze, rimborso spese e sanzioni).

All’ordine del giorno, inoltre, l’acquisizione del parere del Consiglio comunale in ordine alla sussistenza di eventuali prevalenti interessi pubblici rispetto ad alcuni illeciti edilizi e l’approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica, in variante al Prg ’97, relativo al Parco archeologico, al cimitero centrale e al quartiere Flaminio-Ina Casa.

share

Stampa