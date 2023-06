Controlli sulla galleria, stanotte chiuso il Raccordo

In direzione sud tra San Faustino e l'innesto con la E45

Questa notte, lunedì 19 giugno, sul Raccordo autostradale Perugia-Bettolle sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni tra lo svincolo di San Faustino e l’innesto E45.

La chiusura – spiega Anas – è necessaria per consentire le ispezioni tecniche periodiche da parte di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) all’interno delle gallerie “Prepo” e “Volumni”, come previsto dalla normativa di settore.

La chiusura sarà disposta dalle 21:00 di questa sera, lunedì 19 giugno, fino alle 6:00 del mattino successivo.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Nel dettaglio: uscita allo svincolo di San Faustino, svolta a destra su via Tuzi, alla rotatoria seconda uscita per proseguire su via Settevalli, svolta a destra su ex SS75bis, svolta a sinistra su via Palermo, svolta a destra su via della Pallotta, alla rotatoria prendere via Assisana in direzione Ponte San Giovanni, svolta a destra su strada dei Loggi e immissione sulla E45 allo svincolo di Balanzano.