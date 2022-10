Controlli in via del Macello, denunciati due stranieri - Tuttoggi

I due uomini, entrambi cittadini stranieri – rispettivamente di 24 e 34 anni – sono risultati sprovvisti dei documenti di identità. Il 34enne, inoltre, è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Accompagnati in Questura per una compiuta identificazione, è emerso che il 34enne – con a carico diversi precedenti di polizia – oltre ad avere un nome diverso da quello dichiarato, era inottemperante all’ordine del Questore di Varese di lasciare il territorio nazionale, emesso lo scorso 24 maggio.

Il 24enne, invece, è risultato essere destinatario di un avviso orale del Questore di Perugia, emesso lo scorso 17 agosto e di un divieto di ritorno nel Comune di Perugia notificato il 7 febbraio 2022. Lo stesso, inoltre, era gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Perugia emesso dal Tribunale di Perugia.

Per questi motivi, il 34enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di inottemperanza all’Ordine del Questore e per false attestazioni a Pubblico Ufficiale. Gli agenti, inoltre, lo hanno sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

Il 24enne, invece, è stato denunciato per inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore. Entrambi sono stati poi messi a disposizione dell’ufficio Immigrazione per l’avvio del procedimento finalizzato a rendere effettiva la loro espulsione dallo Stato.