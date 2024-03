Controlli fuori dalla discoteca, denunciati 2 giovani con tasso alcolico oltre 3 volte il limite - Tuttoggi.info

Controlli dei carabinieri fuori da una discoteca di Giove: l'esito del monitoraggio

È di due giovani denunciati per essersi messi alla guida con un tasso alcolemico di oltre 3 volte il limite e di un altro segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti il bilancio dei controlli attuati dai carabinieri del comando provinciale di Terni all’esterno di una discoteca nel fine settimana.

In particolare, i carabinieri della Compagnia di Amelia hanno effettuato dei monitoraggi nei pressi di una nota discoteca di Giove. Sono stati dunque denunciati per guida in stato di ebbrezza un 27enne ternano ed un 24enne residente nel reatino, sorpresi alla guida con un tasso alcolico pari ad oltre 3 volte i limiti di legge; per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida e, per il primo, anche il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

Inoltre è stato segnalato alla Prefettura un 18enne del viterbese quale assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di uno spinello.

In tutto sono stati controllati 11 veicoli e identificate 23 persone. Due le multe relative al Codice della strada.