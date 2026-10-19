Controlli dell’Arma: cinque persone segnalate per possesso di droga - Tuttoggi.info

Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti dall’Arma nello scorso fine settimana nel comprensorio amerino, i militari del Norm della Compagnia di Amelia e delle Stazioni di Otricoli e Montecchio hanno segnalato alle competenti Prefetture in qualità di assuntori 5 persone, alcune delle quali residenti fuori provincia, che, sottoposte a controllo e perquisizione, sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Si tratta di 4 italiani e 1 straniero, di età compresa tra 20 e 38 anni; a 2 di loro è stata anche ritirata la patente, con sospensione automatica di 30 giorni, trovandosi alla guida di un autoveicolo. Complessivamente sono stati sequestrati a carico dei medesimi circa 5 grammi di hashish e una dose di eroina da poco meno di mezzo grammo. Tre delle persone segnalate, dimoranti in provincia di Roma, sono state sanzionate a seguito di un predisposto servizio straordinario nei pressi di una nota discoteca della zona, nel corso del quale, nella notte tra sabato e domenica, sono stati controllati numerosi veicoli con a bordo tanti giovani, provenienti anche dalle regioni confinanti, diretti a ballare.