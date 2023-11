Controlli carabinieri, 62enne con tasso alcol 4 volte oltre limite | 19enni sorpresi con la droga - Tuttoggi.info

Weekend movimentato per i militari tra Castello e Umbertide, ritirate 4 patenti ad altrettanti automobilisti tutti molto sopra i valori limite di tasso alcolemico | Denunciati due giovani "in trasferta" con 40 grammi di hashish

Sono andati avanti anche in questo weekend appena concluso i controlli dei carabinieri – tra Città di Castello e Umbertide – per contrastare le violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alle condotte di guida pericolose in particolare sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.

Stavolta sono stati ben quattro gli automobilisti sorpresi in stato di ebbrezza, tre dei quali nel centro abitato di Città di Castello. Il primo è un 34enne siciliano a bordo di una grossa berlina, trovato con un tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito; il secondo è invece un 35enne nato e residente nel capoluogo tifernate, controllato alla guida di una piccola utilitaria con un tasso di tre volte oltre i limiti.

Gli altri due, poco più “anziani”, sono un 44enne tifernate, anch’esso con un valore tre volte sopra il consentito e una 62enne straniera fermata a Umbertide (qui residente da lungo tempo), trovata alla guida addirittura con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite. Per tutti e quattro i controllati è scattato inoltre anche l’immediato ritiro della patente di guida.

Nella periferia di Città di Castello, sabato scorso, i militari hanno infine fermato e controllato a bordo di una piccola utilitaria, due giovani 19enni provenienti da un paese subito dopo il confine toscano, trovati in possesso di 40 grammi di hashish, suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre i due giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.