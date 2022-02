Controlli antifurto e prostituzione, fermate 5 ragazze

Pattuglie di polizia in centro e nelle zone di Ponte San Giovanni, Ponte Felcino, Ponte Pattoli, Colombella e Piccione

Controlli della polizia, voluti dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, contro furti, microcriminalità e prostituzione. Pattuglie di polizia ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche hanno effettuato controlli in centro, ma anche nelle zone di Ponte San Giovanni, Ponte Felcino, Ponte Pattoli, Colombella e Piccione dove sono state identificate 40 persone e 24 i veicoli controllati nel corso dei 4 posti di controllo effettuati.

Durante i servizi è stato fermato un automobilista, con pregiudizi in materia di sostanze stupefacenti, sorpreso alla guida nonostante avesse la patente sospesa. Per il 56enne è scattato il ritiro della carta di circolazione e la contestazione delle violazioni al Codice della Strada con sanzioni per oltre 5mila euro. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Prostituzione, fermate 5 ragazze

Nel corso dell’attività, sono stati effettuati anche dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno della prostituzione in strada. Durante gli stessi, sono state identificate 5 ragazze extracomunitarie, che si aggiravano nella zona verosimilmente per adescare dei clienti occasionali. Nei loro confronti, la Divisione Anticrimine ha avviato le procedure amministrative finalizzate all’adozione delle misure di prevenzione.