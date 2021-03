Controlli anti Covid, tante sanzioni nel tifernate. Ma si esagera anche con l'alcol - Tuttoggi

Polizia e carabinieri setacciano l'Altotevere anche con l'aiuto dell'Esercito, fioccano multe nel Comune di Città di Castello | Un uomo provoca incidente con un tasso alcolemico 7 volte oltre il limite

Controlli anti Covid a tappeto in tutto l’Altotevere negli ultimi giorni, dove Polizia e carabinieri tifernati sono stati coadiuvati anche da Esercito Italiano e Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche.

Fuori casa nonostante l’isolamento

Gli uomini del Commissariato tifernate, a Città di Castello, hanno fermato una persona che, seppur sottoposta alla quarantena disposta dall’Usl Umbria 1, è stata sorpresa fuori casa non rispettando l’obbligo d’isolamento domiciliare.

Sanzionato esercizio pubblico

Gli agenti hanno poi sanzionato un uomo che, residente in altro Comune, si trovava a Città di Castello senza un giustificato motivo. E’ stato contravvenzionato anche un esercizio pubblico del centro storico, che vendeva bevande da asporto al di fuori dell’orario prescritto dalla normativa.

In troppi fuori Comune

I carabinieri hanno invece sanzionato 8 persone, sette delle quali sorprese anch’esse in un altro Comune senza una valida autocertificazione. Alcuni erano pure recidivi e ritrovati ancora una volta a Pietralunga. Un uomo è stato invece trovato a passeggio a notte fonda, violando di fatto il coprifuoco.

Ancora ubriachi al volante

Ma i militari hanno soprattutto rilevato una moltitudine di violazioni al codice della strada, 13 in meno di una settimana. Tra queste due guide in stato di ebbrezza, fenomeno tristemente diffuso in Altotevere: a Città di Castello un 46enne è stato trovato con un tasso alcolemico 3 volte oltre il limite mentre un 49enne è riuscito quasi a far esplodere l’alcoltest, sforando addirittura di 7 volte e provocando pure un incidente.

I controlli stanno continuando anche in queste ore e saranno intensi anche nella giornata di domenica 28 marzo. Non saranno esclusi neanche i parchi pubblici per evitare i probabili assembramenti dovuti alle belle giornate.