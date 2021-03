Covid, addio a Ivano Ricciardi. Record di tifernati guariti nella 2^ ondata: 43 in 24 ore - Tuttoggi

Il noto commerciante è la 63^ vittima tifernate da inizio pandemia, i negativizzati continuano a superare i nuovi positivi

Dopo tanti dati negativi, a Città di Castello oggi (venerdì 26 marzo) arriva finalmente un record positivo per la seconda ondata: è quello dei guariti, ben 43 nelle ultime 24 ore, a fronte di 14 nuovi contagi da Covid. Il totale degli attualmente positivi scende ancora, attestandosi a 363 unità (appena una settimana fa erano 436).

Purtroppo è arrivato anche un altro decesso, quello di Ivano Ricciardi (nella foto), commerciante conosciutissimo in città, “persona squisita e vero tifernate unanimemente apprezzato e amato” ha sottolineato l’assessore Riccardo Carletti.

“Purtroppo il Covid ci ha portato via anche lui”, l’amaro commento del sindaco, “tanti di noi erano abituati a incontrarlo in bicicletta, per le strade della città, che solcava da amante della nostra storia e tradizione” sottolineandone l’impegno nel Lions Club e “la pagina indelebile scritta alla guida della propria attività commerciale”.

Il numero delle vittime tifernati, da inizio pandemia, sale dunque a 63. Città di Castello da questo punto di vista resta il Comune più colpito dell’Altotevere e il quarto in Umbria (preceduto solo da Perugia, Terni e Foligno); a seguire, nella vallata a nord della Regione, ci sono Umbertide, con 14 decessi e San Giustino con 11.