Controlli anti Covid del territorio, tre denunce a Perugia - Tuttoggi

Non si fermano i controlli anti Covid a Perugia. Nei giorni scorsi personale del Reparto Volanti, in transito in zona centro storico notava una persona intenta a consumare del cibo all’interno di un esercizio di ristorazione. Al momento del controllo il proprietario del locale, un cittadino iracheno di 21 anni, aggrediva verbalmente gli agenti, nonostante gli inviti a mantenere la calma. Per questo il 21enne è stato denunciato e a lui e al cliente veniva contestata l’inosservanza alle normative di contenimento pandemico Covid-19.

Nella zona di Fontivegge, proprio in prossimità dell’ingresso della stazione, personale delle Volanti notava un ragazzo barcollante. Appena avvicinato dagli agenti l’uomo, un cittadino 26enne di origini bielorusse, con fare provocatorio ha sbeffeggiato il lavoro degli operatori. L’uomo, che presentava alito vinoso, equilibrio precario e discorsi sconnessi, cominciava a minacciare gli agenti, ed è per questo stato denunciato per minacce ed oltraggio a Pubblico Ufficiale e contestualmente veniva altresì contestata all’uomo la violazione alle normative atte al contenimento pandemico da Covid-19.

Infine, sempre nel corso dei controlli anti Covid del territorio, personale della Squadra Volante effettuava un controllo ad un’autovettura in zona via Cortonese con a bordo due cittadini extracomunitari di origine nigeriana, di 55 e 31 anni. Entrambi fuori dal proprio comune di residenza senza esser in grado di addurre un giustificato motivo venivano sanzionati dagli agenti per l’inosservanza alle normative di contenimento della diffusione pandemica da Covid-19. Inoltre il conducente veniva sanzionato per 5.100 euro per guida senza patente perché mai conseguita.