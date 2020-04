Controlli anti Coronavirus: lui nasconde droga, lei mille euro in contanti

Congiuntamente ai controlli anti Coronavirus, i carabinieri di Perugia tengono alta la guardia contro lo spaccio alla droga. Nell’ultimo weekend i carabinieri di Perugia hanno arrestato una persona e deferite due per reati legati allo spaccio di droga.

La coppia di nigeriani

I militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, durante un servizio perlustrativo, hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane nigeriano, classe ’92.

Il ragazzo, controllato in questa Piazza delle Fonti di Veggio, all’esito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti eroina, 4 cellulari e oltre 1.500 euro.

Nel frattempo una nigeriana 20enne cerca di nascondere nella borsa circa mille euro da poco ricevuti dal connazionale. La donna è stata deferita in stato di libertà. Droga, soldi e cellulari sono stati sequestrati.

Quanto all’uomo, il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto il divieto di dimora in Umbria.

Fermato 25enne incensurato

Nell’ambito degli stessi servizi, i carabinieri della Stazione di Perugia – Fortebraccio hanno deferito in stato di libertà un 25enne albanese, incensurato. I militari, dopo aver notato l’ingiustificata presenza in strada del ragazzo, lo hanno sottoposto a perquisizione personale, trovandogli addosso cocaina e 150 euro in contanti.

Il ragazzo dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.