Contributo per l'acquisto dei libri di testo, domande aperte ad Assisi e Bastia - Tuttoggi.info

Al via ad Assisi e Bastia le domande per accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2023-2024, dopo la pubblicazione del bando rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel primo caso, le famiglie residenti nel Comune di Assisi possono presentare le richieste sul modello predisposto reperibile sul sito istituzionale o presso le segreterie degli istituti scolastici entro il 3 ottobre prossimo all’Ufficio scuola, politiche giovanili, pari opportunità, Piazza del Comune 10, quarto piano. Per accedere al contributo è necessario essere in possesso di un valore Isee pari a 15 mila 493,71 euro ed è indispensabile allegare alla domanda la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. L’ufficio scuola ha trasmesso il bando con i relativi allegati a tutti gli istituti scolastici del territorio per una capillare diffusione. Per ogni informazione e dettaglio relativi al bando è possibile consultare il sito istituzionale del Comune.

Per i residenti nel Comune di Bastia le richieste per il contributo per l’acquisto dei libri di testo dovranno essere presentateal settore servizi alla persona e Politiche scolastiche in Piazza Umberto 1° o presso l’ufficio protocollo del Comune o all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it entro il 3 ottobre 2023. Sul sito istituzionale del Comune di Bastia www.comune.bastia.pg.it sotto la sezione Avvisi la domanda da compilare, l’avviso, le modalità e i requisiti per l’accesso al contributo. Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi al Settore servizi alla persona e Politiche scolastiche. Tel. 075/8018329-284-328-220.