Contributi per associazioni ed eventi, domande entro il 30 settembre

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi a favore di manifestazioni di soggetti pubblici e privati.

Gli ambiti di intervento dell’Amministrazione per la concessione di ausili finanziari riguardano, nel settore culturale, educativo e sociale, iniziative di gruppi teatrali e musicali; pubblicazioni; convegni, esposizioni; iniziative di ricerca, sperimentazione, aggiornamenti educativi nonchè progetti formativi nell’ambito di iniziative di educazione permanente; attuazione del diritto allo studio; iniziative rivolte all’infanzia, al rapporto scuola lavoro, alla rimozione delle forme di disagio giovanile; manifestazioni ed iniziative di prevenzione sociale per le politiche giovanili; attività socio-ricreative per la terza età; attività di prevenzione sociale e riabilitazione per soggetti portatori di handicap; interventi socio culturali ed attività a sostegno della lotta contro la tossicodipendenza.