Continuano gli incontri di "Insieme, nel segno della musica": il 7 dicembre si parla di regia lirica - Tuttoggi.info

Terzo appuntamento della stagione musicale “Insieme, nel segno della musica”. Sabato 7 dicembre 2024 alle ore 17, presso il Ridotto del Teatro Mancinelli, la musicologa Olga Jesurum e il regista Stefano Vizioli presenteranno “Suonare il palcoscenico – Conversazioni sulla regia lirica”.

Stefano Vizioli è un regista di fama internazionale che ha lavorato con direttori d’orchestra quali Riccardo Muti, Claudio Abbado, Bruno Bartoletti.

Ha creato regie in tutto il mondo, dalla Scala di Milano, al Lyric Opera di Chicago, dalla Fenice di Venezia, al NCPA di Pechino. Molto vasta è anche l’attività didattica sia in Italia che all’estero, dalla Cincinnati University, all’università di Ginevra, di Pisa, “La Sapienza” di Roma, la “Ca’ Foscari” di Venezia. Ha realizzato trasmissioni televisive per la RAI inerenti al mondo della lirica. L’evento nasce dalla sinergia tra UniTre Orvieto, Scuola di musica “Adriano Casasole”, Istituto Storico Artistico Orvietano e A.Ge. Associazione Genitori Orvieto.

Il Maestro Riccardo Cambri accompagnerà al pianoforte la soprano Francesca Bruni che con l’intensità della sua voce farà da contrappunto alle parole del Maestro Vizioli. La presentazione è a cura di Francesca Compagnucci, Presidente di A.Ge Orvieto.

Promossa da Scuola Comunale di Musica di Orvieto “Adriano Casasole”, Unitre Orvieto e Istituto Storico Artistico Orvietano, sotto la direzione artistica del Maestro Riccardo Cambri, la stagione musicale “Insieme, nel Segno della Musica”, si fermerà fino al prossimo mese di Gennaio per lasciare il testimone al consueto concerto per gli auguri che si terrà il 23 dicembre 2024 alle ore 21 presso il Teatro Mancinelli.

La sinergia e il sostegno del Comune di Orvieto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto sono le colonne portanti di “Insieme”, così come il prezioso apporto di Lions Club Orvieto e Rotary Club Orvieto. L’edizione 2024/25 vede collaborare alla rassegna, insieme alla Filarmonica Mancinelli e al Teatro Mancinelli, anche la Nuova Biblioteca Pubblica “Luigi Fumi” e l’associazione A.Ge Orvieto.

L’ingresso all’evento-concerto è libero fino ad esaurimento posti. Consigliabile la prenotazione ai numeri telefonici: 3476860879 3387323884 (anche WhatsApp) o alla mail: musicaorvieto@gmail.com.