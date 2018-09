Continua via vai di malviventi alla Collegiata, rubato un crocifisso ligneo del 1700

Opere sacre che “vanno e vengono” alla Chiesa Collegiata di Umbertide. Se appena due settimane fa, all’interno dell’edificio sacro, è stata ritrovata una piccola statua trafugata dalla Pinacoteca di Spello ben 10 anni prima, stavolta i ladri non hanno deciso di “riconsegnare” qualcosa, bensì di rubare un crocifisso ligneo del 1700, situato in una cappella dietro l’organo. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione dal parroco don Pietro Vispi. Continua, dunque, il via vai indisturbato di malviventi nella Chiesa più rappresentativa di Umbertide. Forse è arrivato il momento di installare un sistema di videosorveglianza anche tra i cherubini e le volte…

