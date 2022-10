“Consumi troppa energia”, lite tra marito e moglie: i figli chiamano la polizia

Chiarito il diverbio e constatato che c’erano stati precedenti litigi per motivi analoghi, gli agenti hanno invitato le parti ad avere un atteggiamento più collaborativo e hanno inserito l’evento nell’applicativo “SCUDO”. L’applicativo “SCUDO” integra i sistemi operativi multimediali e informativi già in uso alle Forze di Polizia e consente di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela. In particolare, attraverso la sua consultazione, gli operatori delle Forze di Polizia possono avere contezza di precedenti interventi sul medesimo obiettivo attraverso la consultazione di diverse chiavi di ricerca.