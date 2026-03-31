Consultorio Subasio, il Comune: "Infiltrazioni colpa dell'Usl" - Tuttoggi.info

“A seguito dei sopralluoghi tecnici tempestivamente disposti dall’Amministrazione comunale, è emerso che le infiltrazioni d’acqua sono riconducibili alla mancata manutenzione ordinaria dei bocchettoni di raccolta delle acque meteoriche, risultati ostruiti, attività di competenza del soggetto utilizzatore dell’immobile, ovvero la ASL”. È quanto evidenzia il Comune di Foligno in merito alla situazione del Consultorio Subasio, da tempo al centro di infiltrazioni che hanno comportato l’inagibiligà di alcune stanze.

“Il Comune di Foligno, pur essendo proprietario dell’immobile, – prosegue – ha più volte sollecitato formalmente sia la Usl Umbria 2 sia l’amministratore di condominio affinché venissero attivati con urgenza gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, igiene e piena funzionalità degli ambienti, a tutela degli utenti e degli operatori sanitari.

Da quanto comunicato dall’amministratore condominiale, i lavori risultano avviati da tempo. L’Amministrazione comunale, che ha seguito con costante attenzione la vicenda sin dall’inizio, auspica che gli interventi vengano completati nel più breve tempo possibile, considerata la rilevanza del servizio erogato dal consultorio e la necessità di garantirne la piena fruizione alla cittadinanza”.