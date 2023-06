Consultorio San Giustino, Usl rassicura "Nessuna riduzione di orario né rischio chiusura" - Tuttoggi.info

Il Distretto dell'Altotevere tiene ha voluto smorzare l'allarme ridimensionamento lanciato dai sindacati

All’indomani dell’allarme lanciato dai sindacati sulla situazione del Consultorio familiare del Centro di Salute di San Giustino, il Distretto dell’Altotevere dell’Usl Umbria 1 è intervenuto oggi (8 giugno) per fare alcune precisazioni, rassicurando soprattutto le utenti sulle attività garantite ed effettuate con gli stessi orari di apertura di sempre.

L’azienda sottolinea infatti che “non sono state effettuate riduzioni di orario e come in tutti i servizi in cui si erogano attività programmate, per facilitare le utenti, le prestazioni sono garantite su appuntamento, concordato con la stessa utente o rinviabile su richiesta telefonica (come ad esempio gli Screening) mentre l’appuntamento per i tamponi vaginali viene acquisito tramite prenotazione della prestazioni a Cup. Per quanto riguarda le altre prestazioni l’accesso è diretto e senza impegnativa“.

Fatta eccezione per il periodo di lockdown Covid-19, sottolineano dal distretto, “non sono state assunte scelte temporanee o definitive né tantomeno sono stati effettuati passi verso la chiusura“. Il servizio è aperto due volte la settimana il mercoledì e il venerdì dalle 8,15 alle 13. “Anche durante la pandemia sono state sempre garantite tutte le prestazioni, tamponi vaginali, visite ginecologiche e ostetriche, certificazioni per la legge 194, screening per la cervice uterina e corsi di accompagnamento alla nascita (Can) svolti via Skype a tutela delle gravide“.

“In questi anni ed ad oggi non sono giunte lamentele formali all’ufficio reclami aziendale (Urp) – evidenzia l’Usl – Il Servizio spazio giovani è gratuito e ad accesso libero a San Giustino il mercoledì mattina, a Città di Castello il martedì pomeriggio e a Umbertide il giovedì pomeriggi). I corsi di accompagnamento alla nascita sono stati riavviati in presenza a cadenza bimestrale e il numero delle iscritte a San Giustino finora non ha permesso la composizione di un gruppo. Le donne gravide interessate, pertanto, previo loro consenso, sono state incluse nei gruppi di Città di Castello, nel reparto di Ginecologia tifernate“.

“Il personale è sempre lo stesso“, l’equipe è infatti composta da un ginecologo a 38 ore settimanali e 5 ostetriche, di cui una coordinatrice. “Si è avuto un recente pensionamento di un’ostetrica (a maggio 2023) per la quale sono in atto le procedure di assegnazione nuovo incarico. L’equipe riesce a gestire le attività anche nei periodi delle ferie estive (come ogni anno), a volte può essere assente il medico per ferie, permessi o malattia, ma le attività si riprogrammano incrementando le prestazioni. Tutti gli utenti vengono accolti e i loro bisogni ascoltati, organizzando le prestazioni necessarie. Gli operatori si impegnano a dare risposte adeguate per soddisfare i bisogni delle utenti con la massima competenza e professionalità a tutela della salute di donne, minori ed adolescenti, nell’interesse della comunità e del benessere della famiglia”.

L’equipe del Consultorio è sempre presente in tutto il territorio dell’Alto Tevere dal lunedì al venerdì contattando gli operato nelle tre sedi: a San Giustino il mercoledì e venerdì mattina (numero di riferimento 075 8560109); a Città di Castello dal lunedì al venerdì mattina ed il martedì e mercoledì pomeriggio (075 8932974); a Umbertide dal lunedì al venerdì mattina ed il lunedì e giovedì pomeriggio (075 9412594).