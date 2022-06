Consulta volontari prociv, il grazie della città per il lavoro | Foto

Consegna di attestati di merito ai volontari

Un momento di ringraziamento per le associazioni di Protezione civile e per il loro contributo, in periodo Covid e durante l’emergenza ucraina. Così si sono dati appuntamento i rappresentanti della Consulta delle associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Croce Bianca, Associazione nazionale carabinieri, gruppo volontari ‘Città di Foligno’, Lares Italia) ricevendo degli attestati da parte del sindaco Stefano Zuccarini e della consigliera comunale incaricata Daniela Flagiello.

Le attività e il ruolo dei volontari

“Un incontro – ha detto Daniela Flagiello – voluto dal sindaco per esprimere un ringraziamento per quello che avete fatto in questi anni. Tante le attività che vi hanno visto impegnati, dai servizi per i tamponi e i vaccini al monitoraggio sul territorio, dall’assistenza per l’anagrafe sanitaria fino al supporto per i centri vaccinali. Per non parlare degli eventi e dei concorsi. E per la guerra, abbiamo raccolto tanto materiale, inviato e portato al confine“. Ricordato che ripartirà la distribuzione dell’opuscolo “Buone pratiche di protezione civile” anche a scuola. Si sta lavorando alla tabellazione delle aree di attesa del Piano di protezione civile, ben 92, e a fine lavori ci sarà un’esercitazione.