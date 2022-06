Consulta Giovanile, 5 gruppi di lavoro sotto la regia della presidente Santini - Tuttoggi

5 gruppi di lavoro per la Consulta

I ragazzi, per organizzare al meglio il lavoro, si stanno strutturando in maniera organica e autonoma, seppur con la supervisione e il supporto della presidente e verranno creati a brevissimo 5 gruppi di lavoro divisi per tematiche, e, cosa fondamentale, un gruppo che si occuperà precipuamente della comunicazione, social e media, sull’operato della consulta che sarà anche un mezzo diretto di interazione e coinvolgimento.

Giovani motivati

“I giovani della Consulta sono tutti molto motivati, tutti molto preparati ognuno nel suo campo di azione, una vera squadra pronta a combattere per i propri diritti e necessità: non potevo chiedere di meglio – conclude Monia Santini – Esprimo pubblicamente la mia soddisfazione e auguro a tutti loro un buon alacre lavoro, perchè in questi pochi mesi che rimangono alla fine del mio mandato cercherò di trarre il meglio da loro e dalla consulta”.