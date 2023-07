Consulta dei giovani, a Perugia costituito il gruppo in Comune - Tuttoggi.info

Dell’organismo fanno parte le 11 associazioni che hanno risposto all’apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente



Si è formalmente costituita, lo scorso venerdì 14 luglio, la consulta dei giovani del Comune di Perugia con la prima riunione svoltasi nella sala del Consiglio comunale durante la quale sono stati nominati i membri dell’ufficio di presidenza. A presiedere la riunione è stato il vice sindaco Gianluca Tuteri alla presenza dell’assessore alla partecipazione Gabriele Giottoli e del consigliere delegato Nicola Volpi.

Dell’organismo fanno parte le 11 associazioni giovanili che hanno risposto all’apposito avviso pubblicato dal Comune di Perugia sul sito istituzionale dell’ente e successivamente ammesse con provvedimento dirigenziale perché in possesso di tutti i requisiti richiesti, ossia Altra scuola-Rete degli studenti, Circolo Arci il Porco rosso, Gioventù nazionale, Link! Coordinamento universitario Perugia, Metanoia, Oratorio Sentinelle del mattino di San Sisto, Sinistra universitaria-Udu Perugia, Unione degli studenti, Comitato zonale Anspi Perugia-Città della Pieve, Oratorio e circolo Sportlab Anspi e PMS Perugia music system.

Il vice sindaco Gianluca Tuteri, l’assessore Gabriele Giottoli ed il consigliere del Gruppo Misto Nicola Volpi, promotore del regolamento per il funzionamento della Consulta e delegato del sindaco per le politiche giovanili, esprimono soddisfazione in una nota per il risultato ottenuto con la formale costituzione dell’organismo che conclude un lungo percorso avviato da tempo.

“Si tratta – spiegano Tuteri, Giottoli e Volpi – di un utile organismo di partecipazione che consentirà di favorire il dialogo ed il confronto tra le associazioni giovanili e l’Amministrazione comunale, al fine di poter rappresentare le istanze del mondo giovanile e di individuare le possibili soluzioni ai problemi che dovessero emergere.

Siamo contenti che, dopo la pubblicazione del bando per la partecipazione alla consulta, si sia registrata una buona ed ampia risposta da parte delle associazioni in possesso dei requisiti richiesti, a conferma del protagonismo dei nostri giovani e della loro volontà di contribuire al soddisfacimento delle esigenze della comunità. Rivolgiamo quindi un augurio di buon lavoro a tutta la consulta ed, in particolare, al neo eletto ufficio di presidenza che avrà il compito di guidarla e dirigerla affinché possa operare al meglio”