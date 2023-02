Il Consorzio di bonifica cerca operai specializzati stagionali

I dettagli

Per la durata del contratto: tempo determinato-stagionale, per un periodo massimo di 180

giornate lavorative (ai sensi del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti),

con periodo di prova di 6 giorni; ai fini del trattamento economico è previsto l’inquadramento in Area D – Parametro 116. L’assunzione avverrà per chiamata, previa selezione dei candidati mediante prova

pratica di utilizzo delle attrezzature d’opera e prova orale. La prova pratica avrà un valore massimo di 60 punti; la prova orale avrà un valore massimo di 40 punti. La prova pratica sarà tenuta presso il campo di espansione del Torrente Marroggia in Comune di Spoleto e presso la Sede operativa del Consorzio della Bonificazione Umbra, sita in Via Macedonio Melloni snc, Loc. Pontebari, Spoleto (PG).

Come inviare la domanda

La domanda in carta libera con apposito modulo di partecipazione, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, corredata dal curriculum vitae dell’interessato, datato e sottoscritto, e dall’abilitazione (“patentino”) alla guida per macchine movimento terra, escavatori, pale e terne, va indirizzata a mezzo raccomandata A/R a: Consorzio della Bonificazione Umbra, Spoleto, Via Arco di Druso n. 37

06049 Spoleto (PG) oppure via PEC al seguente indirizzo: direzione@pec.bonificaumbra.it;

e dovranno riportare ad oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione di operai

avventizi specializzati per l’anno 2023”. Nella domanda i concorrenti dovranno altresì dichiarare sotto la loro personale responsabilità: nome e cognome, data e luogo di nascita; luogo di residenza; recapito al quale intendono sia inviata ogni comunicazione (preferibilmente e-mail); numero telefonico per eventuali comunicazioni urgenti; il possesso dei requisiti di cui sopra; l’accettazione senza riserve, delle condizioni previste nel presente avviso, del Piano di Organizzazione Variabile e del vigente CCNL; dichiarazione del possesso del patentino per escavatorista ed allegazione copia; autorizzazione al trattamento dei dati personali. Termine di presentazione delle domande: 06 MARZO 2023 entro le ore 10:00.

La graduatoria sarà esposta sul sito del Consorzio della Bonificazione Umbra – www.bonificaumbra.it – nel termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della selezione. Il Consorzio, qualora a proprio insindacabile giudizio dovesse non ritenere idoneo alcun candidato, si riserva di non procedere all’assunzione. Il provvedimento di selezione non costituirà titolo per eventuali analoghi procedimenti futuri.