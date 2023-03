Consiglio comunale sulla sanità: il giorno della verità | Decine gli interventi programmati da parte degli invitati

E’ il giorno della verità sul fronte della sanità per Foligno. Parliamo del fatidico appuntamento in cui si riunirà il Consiglio comunale aperto, richiesto dalle minoranze e convocato non senza polemiche.

La riorganizzazione dei servizi in vista del Terzo polo ospedaliero, l’evoluzione del settore e i disservizi che la minoranza sta raccogliendo. Questi tra i punti che saranno trattati nel corso della seduta, convocata per le 15.30 con all’ordine del giorno la seguente intestazione, “Situazione attuale e prospettica dei servizi sanitari pubblici della città di Foligno, ospedalieri e territoriali”.