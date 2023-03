Consiglio comunale sanità, minoranze: “Ridotti i tempi di intervento”

Il dimezzamento dei tempi

“Proprio a 3 giorni dall’evento, con la scusa “si finisce tardi”, il presidente Schiarea insieme a tutti i capigruppo di maggioranza (Lega, Fratelli di Italia e Forza Italia), con un colpo di mano hanno approvato (con il voto contrario delle opposizioni e astenuto del Gruppo misto), il dimezzamento del tempo per gli interventi: da 10 a 5 per tutti gli interventi esterni (associazioni di categoria, sindacati e associazioni che operano all interno dell’ospedale) e 5 minuti a gruppo consiliare, anzichè 10 minuti ad ogni consigliere capogruppo e 5 ai consiglieri semplici. Mentre per la Tesei, Coletto ed i vertici dell’Usl tempi illimitati”.

“Centrodestra ripreso dai loro superiori”

La minoranza prosegue denunciando “il comportamento del Presidente Schiarea e dei capigruppo di maggioranza che, in corso d’opera, magari dopo essere stati ripresi dai loro “superiori”, temendo le tante critiche che pioveranno addosso alla destra folignate e regionale per lo stato della Sanitá in Umbria, decidono di limitare i tempi degli interventi, strozzando il dibattito e limitando di fatto la democrazia su un tema sentitistissimo dall’intera popolazione”.