Consiglio comunale sanità, i sindacati scendono in piazza

Il presidio

Per denunciare la situazione e rilanciare la difesa della sanità pubblica in Umbria e in particolare nel territorio di Foligno-Spoleto, lunedì 6 marzo, in occasione del consiglio comunale aperto sui temi della sanità in programma a Foligno, Cgil, Cisl e Uil territoriali, insieme alle categorie della sanità e ai sindacati pensionati, daranno vita ad un presidio di protesta, davanti alla sede del consiglio comunale, in piazza della Repubblica, dalle ore 15.30