Consiglio comunale, un minuto di silenzio per Capitan Frosio

Unanime il cordoglio delle forze politiche per la scomparsa di uno degli Imbattibili

In apertura della seduta il Consiglio comunale di Perugia ha osservato un minuto di silenzio per onorare Pierluigi Frosio, il Capitano del Perugia dei Miracoli, morto la scorsa settimana a seguito di una malattia.

“Con questo gesto – ha spiegato il presidente Nilo Arcudi – vogliamo ricordare una figura cui Perugia era legatissima, perché Frosio è stato capitano del Grifo dei miracoli, giocatore biancorosso per 10 anni nel corso dei quali ha anche vinto un campionato di serie B. E’ noto che Frosio ha rappresentato una delle figure più rappresentative dello sport perugino, avendo lasciato in città un grande ricordo sia come sportivo che come uomo di grandi valori. Siamo quindi vicini alla sua famiglia, che continua ad avere rapporti molto stretti con la città”, cui ci stringiamo con affetto”.

Unanime è stato il cordoglio e l’omaggio che tutte le forze politiche hanno voluto tributare a Frosio, campione di calcio e grande uomo.