Consiglio comunale, surroga per 5 consiglieri | Slitta nomina presidente

Fumata nera ieri sera per il nuovo presidente del Consiglio comunale. Francesco Maria Ferranti non ha infatti raggiunto il quorum richiesto durante la prima seduta di ieri, presieduta dal consigliere “anziano” Emanuele Fiorini. I neo consiglieri hanno votato a scrutinio segreto per l’elezione di presidente e vice. Ferranti ha ottenuto 15 voti, Patrizia Braghiroli 9, le schede bianche sono state 4 e le nulle 2. Bisognerà quindi aspettare presumibilmente la prossima settimana: la seduta prevista per oggi è stata infatti annullata, perché la seconda votazione per l’elezione del presidente, da statuto, può essere effettuata solo in una ulteriore seduta.

Durante la prima seduta della massima assise comunale, oltre al giuramento del neo sindaco Leonardo Latini, è avvenuta anche la surroga dei consiglieri.

Al posto dei consiglieri comunali che sono stati nominati assessori, infatti, sono subentrati in consiglio i primi dei non eletti nelle rispettive liste ovvero: Sergio Armillei e Francesco Pocaforza (Lega); Maurizio Cecconelli (FdI) Raffaello Federighi e Lucia Dominici (FI).

Il consiglio comunale ha provveduto anche all’elezione della commissione elettorale comunale: sono risultati eletti i consiglieri Francescangeli, Dominici e Orsini e come supplenti Filipponi, Masselli e Santini.

