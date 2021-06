Polemiche per il consiglio comunale di Spello: "Risorse pubbliche sprecate"

Il gruppo 'Insieme per Spello' risponde alla minoranza

Polemiche e strali dopo l’ultimo consiglio comunale a Spello. Dopo le accuse della minoranza, anche il gruppo di maggioranza ‘Insieme x Spello’ interviene: “Il consiglio comunale è un luogo dove nasce e si sviluppa il confronto politico e cosciente della responsabilità assunta nei confronti degli elettori, del ruolo etico e primario dei consiglieri che devono operare per l’ambito comunale e il bene della cittadinanza portando a compimento il programma elettorale, non si è mai sottratto al confronto leale e costruttivo con le forze di opposizione“.

Il ringraziamento al segretario uscente

Nella seduta di martedì, convocata su richiesta della minoranza, era in discussione il punto “Incarico del Segretario comunale in altro ente”. Il gruppo consiliare Insieme x Spello “ha ringraziato la dottoressa Antonella Ricciardi per l’operato svolto nel nostro Comune per più di due anni, contestualmente al Comune di Trevi per otto anni, esprimendole gli auguri per il suo futuro professionale e rimarcando il rispetto che si deve nei confronti delle scelte e decisioni personali“.

“La minoranza getta fumo negli occhi”

Senza entrare nel merito del punto, il gruppo consiliare Insieme x Spello si interroga “se quello di martedì non sia un chiaro esempio di come sprecare tempo e risorse pubbliche, tenendo anche conto del fatto che nella riunione dei capigruppo svoltasi lo scorso 3 giugno, il Sindaco Moreno Landrini, aveva già avuto modo di rispondere ampiamente ai quesiti sull’argomento stesso posto all’ordine del giorno. Con grande rammarico, visti anche i toni spesso esacerbati, alterati e a volte anche intimidatori con cui vengono affrontate le sedute del Consiglio Comunale da parte delle forze di opposizione, il gruppo teme che la voglia di apparire, gettando fumo negli occhi, superi la volontà di operare per il bene delle comunità”.