Consigli pratici per gli italiani che visitano gli EAU: Una guida per una vacanza memorabile - Tuttoggi.info

Gli italiani sono rappresentanti di una cultura con un buon gusto per le cose diverse. Di conseguenza, hanno bisogno di vedere qualcosa di veramente bello ed emozionante quando viaggiano durante le loro vacanze. Gli Emirati Arabi Uniti sono una delle migliori destinazioni in questo caso. Si tratta di un Paese dove è possibile noleggio yacht o auto a basso costo per ipnotizzare la bellezza del Paese senza barriere. Ecco alcuni consigli pratici per ottenere il massimo dal viaggio.

Pianificare le cose per evitare problemi e preoccupazioni inutili

Fortunatamente, gli italiani non hanno bisogno di un passaporto o di un tipo di visto specifico per recarsi negli Emirati. Possono recarsi nel Paese con il passaporto nazionale. Non è quindi necessario raccogliere una serie di documenti e pagare tasse per ottenere il visto richiesto. Tuttavia, è necessario sapere che il soggiorno sarà limitato. Di norma, il visto all’arrivo scade dopo 90 giorni. Un’altra cosa da considerare è rivolgersi ai servizi di noleggio auto. Anche se ci sono taxi e trasporti pubblici, un’auto a noleggio è più che conveniente. Inoltre, aggiunge una sensazione di comfort e convenienza in più.

Tuttavia, è necessario prenotare i biglietti. Il viaggio più comodo è quello in aereo, perché ci sono voli diretti da Roma o Milano per Dubai o Abu Dhabi. La prenotazione è d’obbligo, soprattutto nei periodi di punta, quando si desidera trascorrere le vacanze in un luogo piacevole come gli Emirati.

Adattarsi alla cultura del Paese

Ogni Paese ha le sue peculiarità culturali e gli Emirati Arabi Uniti non fanno eccezione. Questo Paese è vario in quanto ospita rappresentanti di diversi angoli del mondo. Tuttavia, ha alcune regole che gli italiani dovrebbero seguire.

Gli Emirati sono cosmopoliti e tutti i cittadini, soprattutto le donne, coprono spalle e ginocchia.

Gli italiani devono comportarsi nel rispetto degli altri e delle tradizioni del Paese.

Nessuno può fumare, bere o mangiare durante le ore diurne, quando il Paese celebra il Ramadan.

Tuttavia, se gli italiani hanno qualcosa contro la cultura locale, è meglio che evitino i luoghi pubblici nelle ore di punta e che vadano a visitare la città con un’auto a noleggio. Un altro modo per rimanere isolati e godersi le vacanze è noleggiare uno yacht dove si può mangiare e bere anche durante il Ramadan. Basta avere contanti o una carta di credito e prenotare uno yacht o un’auto in anticipo online.