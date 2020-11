Consegne a domicilio, ecco le attività che offrono il servizio

E’ stata aggiornata la lista delle attività commerciali del Comune di Foligno che sono disponibili ad effettuare il servizio di consegna a domicilio. I cittadini possono visionare l’elenco delle attività collegandosi al sito dell’Ente https://www.comune.foligno.pg.it/articoli/servizio-di-consegna-a-domicilio-di-generi-alimentari-e-di-prima-necessita. Sono diverse le categorie presenti: supermercati – alimentari, macellerie, pescherie, frutta e verdura, vini – birre – liquori, ristoranti – pizzerie – pasticcerie – bar, the – caffè, farmacie – parafarmacie – sanitarie, altri prodotti e servizi come abbigliamento, elettronica, erboristerie, fiori e piante, lavanderie, ottica e prodotti per animali. Sempre sul sito i commercianti potranno ricevere le informazioni per essere inseriti nell’elenco che sarà costantemente aggiornato dagli uffici.

L’assessore Giuliani sulle consegne a domicilio

L’assessore al commercio, Michela Giuliani, ha sottolineato che “nei momenti difficili occorre fare squadra e mettere in campo tutte le iniziative necessarie per fornire in questo caso informazioni e servizi utili sia ai cittadini costretti all’isolamento, che alle attività commerciali del nostro comune direttamente attraverso i canali istituzionali. Nella speranza che questo possa servire di supporto alle attività che a causa delle restrizioni hanno subito un calo delle vendite e nello stesso momento incentivare i cittadini ad acquistare nei negozi della propria città, sostenendoli e mantenendo così le proprie abitudini, senza perdere quel contatto diretto con i loro negozianti di fiducia che continuano comunque a svolgere sia la loro attività di vendita tradizionale che di consegna a domicilio”.