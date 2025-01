Congresso FdI Perugia, eccola squadra che affianca Vitali

Filippo Vitali è ora formalmente il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Perugia, di cui era già commissario.

Il congresso comunale di Fratelli d’Italia di Perugia, primo appuntamento della stagione congressuale umbra del partito di Giorgia Meloni (evento a cui hanno portato il proprio saluto Calzoni per Perugia civica, Mattioni per la Lega, Gentili per Forza Italia e Varasano per Progetto Perugia) ha portato alla scelta dei membri elettivi del Direttivo che coadiuverà il neo coordinatore e il resto della classe dirigente locale: insieme a Vitali e ad Andrea Rossi, ne fanno parte Alessia Ricci, Mauro Brachelente, Silvia Ceppi, Michele Parrini, Laura Sciommeri e Lorenzo Stramaccioni.

Presenti anche il sottosegretario di Stato all’Interno e coordinatore regionale Emanuele Prisco, il senatore Franco Zaffini, l’eurodeputato Marco Squarta, il presidente provinciale di Perugia Alessandro Moio, i consiglieri regionali Agabiti, Giambartolomei ed Eleonora Pace, che ha presieduto il congresso.

“Una grande partecipazione – le parole di Vitali – segno di un partito vitale ed in movimento tra le persone, saldo nei suoi valori di militanza ed identità, ma aperto anche a tutti coloro che intendono abbracciare questo cammino comune. Fratelli d’Italia vuole giocare un ruolo da protagonista nel rilancio del centrodestra perugino e questo può essere possibile solo partendo da un rapporto stretto con territorio e cittadini, in cui la volontà di ricostruire un’azione politica incisiva ha chiamato a raccolta tantissime persone”.

Con Vitali FdI intende iniziare a lavorare quanto prima per affrontare le nuove sfide future.