Confronto in Commissione con genitori e studenti: con questi numeri non si può tornare a scuola | I dati

Tuteri: favorevole a "ristori" in formazione per alcune categorie di studenti | Della questione scuola si parlerà in Consiglio

Con questi numeri non si può tornare a scuola. Nel confronto in Commissione (presente una rappresentanza dei genitori e degli studenti), l’amministrazione comunale di Perugia ha ribadito le ragioni alla base delle ordinanze che hanno disposto le chiusure delle scuole e degli asili cittadini. Provvedimenti comunque superati dalla piena validità dell’ordinanza della governatrice Tesei per i comuni zona rossa, ribadita dal Consiglio di Stato dopo la parziale bocciatura del tar per asili e materne.

I dati sui contagi a Perugia

Questi i dati sui contagi a Perugia, in parte già inseriti nell’ordinanza del sindaco Romizi sullo stop per i servizi dell’infanzia.

Nella fascia da 0 a 6 anni a Perugia a dicembre erano 58, a gennaio 94 e 62 nei primi 12 giorni di febbraio.

Tra i 7 e gli 11 anni 34 infettati a dicembre, 102 a gennaio e 48 nei primi 12 giorni di febbraio.

Nella fascia 11-14 anni si è saliti in un mese da 34 a 102 (48 finora a febbraio).

Tra i più grandi, con le superiori tornare in presenza al 50% solo per una settimana, i contagiati a Perugia erano 31 a dicembre, 94 a gennaio e 54 nei primi 12 giorni di febbraio.

Ecco perché le scuole sono chiuse

“Numeri in aumento – ha spiegato il vice sindaco Tuteri – perché maggiore è la diffusione del virus, anche tra i giovani e giovanissimi”. Il Cts regionale nelle ultime settimane ha evidenziato in modo allarmante come soprattutto la variante inglese nel Perugino si diffonda anche tra giovani e bambini, asintomatici.

Da qui lo stop di tutte le scuole, anche a Perugia, condiviso con l’amministrazione regionale. E questo nonostante i contagi nella maggior parte dei casi non siano avvenuti all’interno delle scuole, dove comunque sono stati effettuati gli interventi per rispettare i protocolli.

Studenti, “ristori” in formazione

Tuteri ha riconosciuto i possibili effetti negativi sui ragazzi dei vari divieti a causa dell’emergenza Covid. Da punto di vista formativo, sociale e forse anche psicofisico. Un danno che è probabilmente diverso in base alle fasce di età.

Quanto ad alcune categorie di studenti, come ad esempio quelli dell’ultimo anno del liceo o delle scuole professionali dove le attività dei laboratori sono state ridotte, Tuteri si è detto favorevole ad una forma di “ristoro” assicurando una prosecuzione gratuita della formazione quando la situazione sanitaria lo consentirà.

La questione scuola ora dovrà essere affrontata in Consiglio comunale.

(Notizia in aggiornamento)