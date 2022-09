Confindustria Foligno, Corrado Bocci confermato alla guida

“Lavoreremo su obiettivi semplici ma allo stesso tempo ambiziosi, per essere sempre più un riferimento per le imprese del territorio” ha spiegato il Presidente Bocci, che ha presentato all’Assemblea il programma di lavoro che orienterà le attività del prossimo biennio. “Proseguiremo – ha aggiunto – sulla traccia di ciò che abbiamo iniziato, sperando che il Covid non ci tarpi le ali così come è successo nel primo biennio. Intendiamo continuare a collaborare con gli enti locali, alcuni progetti sono stati già avviati ad esempio quello sulla digitalizzazione del Comune di Foligno. La digitalizzazione è infatti uno dei nostri driver e, avvalendoci dei servizi specializzati di Confindustria Umbria, cercheremo di realizzare nuove iniziative dedicate a cybersecurity e intelligenza artificiale”.

Prioritaria resta la crescita economica del territorio “alla quale intendiamo contribuire – ha evidenziato Bocci – lavorando in sinergia con tutte le risorse del sistema Confindustria, con le istituzioni e l’Università, a servizio delle nostre imprese e della comunità. Siamo convinti che tutti insieme potremo dare un grosso contributo in un momento così difficile e con delle sfide molto impegnative”.

Il direttivo

L’Assemblea, contestualmente a Presidente e Vice, ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo che sarà formato da:

Giacomo Paolo Barnocchi – Edotto

Nicolò Bartolini – Connesi

Giovanni Bartoloni – S.I.T.E.M.

Paolo Bazzica – Bazzica

Marco Bizzarri – Bizzarri

Emilia Chianella – Ecoindustria

Gianluca Ciani – Ciani Group

Dromo Faffa – Methodos Consulting

Andrea Fioretti – Officine di Trevi

Mariano Gattafoni – BTree

Iulo Maracchia – Praim Servizi Contabili

Nadia Mariotti – Colorificio Mariotti

Alessandro Mela – Emmedue

Elia Metelli – Luigi Metelli

Alessio Miliani – Fertitecnica Colfiorito

Michele Pagnotta – Vega Tecno Service

Roberto Romagnoli – Centrale Metano Foligno

Serena Santagata – La Quintana Centro Medico

Alessandro Silvestrini – Silvestrini

Guido Strati – Lechler

Giuseppe Trivelli – Trieco Servizi Ambientali