 Confesercenti Umbria, Ida Calzini responsabile regionale di Impresa Donna - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Confesercenti Umbria, Ida Calzini responsabile regionale di Impresa Donna

Ospite

Confesercenti Umbria, Ida Calzini responsabile regionale di Impresa Donna

Ospite |
Sab, 25/10/2025 - 12:59

Condividi su:

Confesercenti Umbria annuncia la nomina di Ida Calzini a responsabile regionale di Impresa Donna Confesercenti Umbria, la struttura dedicata alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria femminile.

Professionista di lunga esperienza nel settore dei servizi alle imprese, Ida Calzini ha ricoperto nel tempo importanti ruoli di responsabilità, distinguendosi per competenza, concretezza e capacità di costruire relazioni efficaci con il tessuto produttivo regionale.

Il suo ingresso alla guida di Impresa Donna rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una Confesercenti Umbria sempre più qualificata, inclusiva e attenta alle esigenze delle imprenditrici, portando con sé conoscenza, serietà e una professionalità spiccata.

“La nomina di Ida Calzini a responsabile di Impresa Donna Umbria rafforza ulteriormente la nostra organizzazione – dichiara Giuliano Granocchia, presidente regionale di Confesercenti Umbria – e si completa con la conferma di Cristina Proietti Barsanti, operante nel settore dei carburanti, a componente il Coordinamento Nazionale di Impresa Donna in rappresentanza della nostra Regione”


La congiuntura economica attuale richiede contributi di persone con spiccate capacità e conoscenze del settore delle politiche di sviluppo e del credito, ambiti nei quali Ida ha maturato un’esperienza significativa.
Con la sua sensibilità e competenza, saprà dare un impulso importante al lavoro di Impresa Donna, valorizzando il ruolo delle imprenditrici umbre e contribuendo alla crescita complessiva della nostra rete associativa.”

“Accolgo con grande entusiasmo e senso di responsabilità questa nuova sfida – afferma Ida Calzini, nuova Responsabile regionale di Impresa Donna Confesercenti Umbria –.
Ringrazio sinceramente tutta Confesercenti Umbria e in particolare il Presidente regionale Giuliano Granocchia per la fiducia accordatami. Credo fortemente nel valore dell’imprenditoria femminile come motore di innovazione, sostenibilità e coesione sociale.
Lavorerò per valorizzare le competenze delle donne umbre, promuovere reti di collaborazione e contribuire a costruire un contesto in cui ogni impresa possa crescere e affermarsi con pari opportunità.”

Confesercenti Umbria conferma così il proprio impegno nel promuovere la rappresentanza e il protagonismo delle donne nell’impresa, riconoscendone il ruolo centrale nel rilancio dell’economia e nel rafforzamento del tessuto produttivo locale.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Stadiogate, Bandecchi scrive alla Proietti e chiede vertice

Terni

Mix di droga e alcol, ecco perché Gnucci non ha causato la morte di Maria Chiara

Terni

Case popolari, Ater smentisce Bandecchi e Corridore sui numeri

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Italia-Brasile, dalla cittadinanza facile al passaporto che ‘sparisce’: cosa succede in tribunale

Ultim'ora Italia

MotoGp, Bagnaia in pole: la griglia di partenza nel Gp della Malesia

Ultim'ora Italia

Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Umbria | Italia | Mondo

Confesercenti Umbria, Ida Calzini responsabile regionale di Impresa Donna

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!