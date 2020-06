Confcommercio dona 3mila mascherine all’ospedale di Foligno

La Confcommercio, tramite sempre l’associazione “i Borghi e centri storici della valle umbra”, nei giorni scorsi ha consegnato all’Ospedale civile di Foligno 3mila mascherine chirurgiche al reparto di medicina, nelle mani del dottore Lucio Patoia e suoi collaboratori.

Donazione mascherine: vicinanza all’ospedale

Una dimostrazione che i commercianti di Foligno e comprensorio siano sempre attenti versa gli enti, in questa occasione l’ospedale di Foligno, per operazioni di beneficenza e solidarietà, non ultimo il contributo sempre all’ospedale di Foligno, per l’acquisto di attrezzature sportive per la palestra ad uso per i malati di oncologia, come pure altre iniziative a favore del reparto di pediatria.