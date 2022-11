Confartigianato Terni 'bastona' la Giunta Latini "Non ha gli strumenti culturali per rilancio città" - Tuttoggi

Confartigianato Terni affossa l'operato dell'amministrazione comunale "Increscioso parlare di maggiori multe in centro"

“All’amministrazione comunale mancano gli strumenti culturali per il rilancio della città” – altro duro attacco di Confartigianato Terni, che torna a bacchettare l’esecutivo di Palazzo Spada. Non che le altre sferzate fossero carezze, ma questa volta i contenuti dell’attacco sembrano particolarmente veementi: ” Confartigianato Terni – si legge in un passaggio della nota stampa di Confartigianato – ha più volte sollecitato l’amministrazione a porre mano agli aspetti territoriali della competitività, sia nel centro che nelle periferie con particolare riferimento alle aree produttive, ottenendo silenzi o risposte di circostanza sulla generica difficoltà di trovare adeguate disponibilità di bilancio. Purtroppo, il rilancio della città e del centro in particolare non passa per le frasi di circostanza, ma per le politiche degli eventi di eccellenza, per le tecnologie dell’informazione, per il raggiungimento e il mantenimento di elevati livelli di decoro urbano, per la profonda riprogrammazione delle politiche commerciali e della mobilità. Mentre ancora non si riesce a capire quali siano le proposte e le strategie di valorizzazione della città dell’attuale amministrazione comunale ormai a fine mandato è abbastanza increscioso assistere a esternazioni di esponenti della maggioranza comunale di Terni che invocano maggiori multe come soluzione ai problemi del centro”.

Confartigianato Terni affonda il colpo contro l’amministrazione comunale

Non solo. Confartigianato punta il dito contro la mancanza di ‘visione’ dell’attuale amministrazione Latini, elencando, una ad una, tutte le criticità riscontrate dagli imprenditori nel fare impresa a Terni: “Commercianti, artigiani, gestori di bar e ristoranti sanno perfettamente che è più difficile riuscire a tenere aperti gli esercizi se sono costretti a operare in un’area urbana dove le imposte sono ai massimi consentiti dalla legge, dove non c’è sufficiente decoro, dove mancano eventi di eccellenza che possano attrarre flussi di visitatori dai territori vicini, dove non ci sono poli universitari degni di questo nome, dove decenni di politiche commerciali sbagliate, per nulla corrette negli ultimi quattro anni, hanno determinato un assetto del commercio che vede un eccessivo sbilanciamento a favore della medio grande distribuzione e dove il centro città è letteralmente assediato da poli commerciali, dove il trasporto pubblico locale è sottoutilizzato, dove utilizzare servizi di bike sharing o comunque la mobilità alternativa non è possibile o non è agevole, soprattutto se occorre trasportare eventuali acquisti, dove non c’è nemmeno un grande teatro attualmente in esercizio”.