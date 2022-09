Confartigianato Terni "Su Asm atteggiamento schizofrenico del Comune" - Tuttoggi

Asm, Confartigianato sferza il Comune e chiede maggiore condivisione dell'iter di cessione quote. Poi l'attacco "Atteggiamento schizofrenico"

Confartigianato Terni esprime preoccupazione per come è stata impostata e come viene gestita la vicenda ASM da parte dell’Amministrazione comunale. “Una decisione così importante per il futuro della città e per le imprese locali viene trattata con stop and go– si legge in una nota – tentativi di forzature, scarsa chiarezza e partecipazione il tutto addirittura motivato da ragioni di segretezza”.

Cessione quote Asm, situazione in stallo

“Non si riesce a capire come mai in tutta la prima fase si è premuto per una approvazione apparentemente sbrigativa della proposta, con una urgenza mai compiutamente motivata, fino ad arrivare all’attuale sostanziale uscita dal dibattito cittadino e stallo della procedura”.