Confagricoltura Orvieto, nuovo consiglio e presidente - Tuttoggi.info

Si è insediato il nuovo Consiglio territoriale di Orvieto di Confagricoltura Umbria con un nuovo presidente: Niccolò Barberani. Che succede a Eugenio Ranchino, oggi vicepresidente regionale di Confagricoltura Umbria. Il neo-consiglio territoriale di Orvieto, che resterà in carica per quattro anni, è composto da Niccolò Barberani (presidente), Pierfrancesco Paci (vicepresidente), Francesco Belcapo, Lamberto Bonafede, Corrado Bottai, Vincenzo Cecci, Antonio Dal Savio, Lorenzo Misciattelli, Enrico Neri, Luigi Petrangeli, Eugenio Ranchino, Giorgio Rovere e Carlo Sensi.

I settori trainanti dell’orvietano

Nel corso dell’incontro di insediamento del 12 marzo scorso, Barberani ha evidenziato il ruolo strategico dell’agricoltura nel territorio orvietano, dove l’organizzazione conta oltre 800 associati attivi in diversi comparti: dalla viticoltura e olivicoltura, produzioni storiche dell’area, fino a realtà più recenti come i noccioleti, gli allevamenti allo stato brado e i piccoli caseifici. In crescita anche il settore degli agriturismi, sempre più rilevante nell’economia turistico-ricettiva del territorio. “Con la fiducia dei nostri soci assumo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità, consapevole del valore e dell’impegno che questo ruolo richiede. Un ruolo che per molti anni è stato ricoperto da mio padre Luigi, il cui lavoro ha lasciato un segno importante nel nostro territorio. È un momento difficile per tutti i settori e l’agricoltura non fa eccezione – continua Barberani – ma proprio per questo è necessario che gli agricoltori facciano squadra, lavorino insieme per obiettivi comuni” ha dichiarato Barberani.

Le priorità del nuovo presidente

Tra le priorità indicate dal nuovo presidente figurano il rafforzamento dei rapporti con i sindaci del territorio orvietano, la riapertura di un dialogo con gli istituti di credito locali e l’ampliamento delle collaborazioni con albergatori, ristoratori e commercianti, con cui le aziende agricole multifunzionali condividono interessi e opportunità di sviluppo. All’incontro ha partecipato anche il presidente regionale di Confagricoltura Umbria, Matteo Pennacchi, che, dopo aver condiviso il programma esposto per il territorio di Orvieto, ha annunciato l’imminente avvio di GreenVentureTV, il canale televisivo che trasmetterà sul canale 12 del digitale terrestre. “Sarà uno strumento per informare, comunicare e dare voce agli agricoltori umbri perché troppo spesso si parla di agricoltura senza conoscerne davvero le problematiche” ha affermato Pennacchi.