Condotta metano danneggiata durante lavori, chiusa Sp 200 a Celalba - Tuttoggi.info

Disagi alla viabilità nella zona di Celalba (San Giustino), oggi pomeriggio (8 agosto) a causa della chiusura temporanea della strada provinciale 200.
La misura si è resa necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza della condotta del metano, danneggiata durante un intervento sull’acquedotto.
Sul posto stanno operando le squadre tecniche per ripristinare la piena efficienza della tubatura e garantire la sicurezza dell’area. Non ci sarebbero stati problemi per le case vicine.
La riapertura al traffico – spiegano i tecnici – è prevista già in serata, quando la strada potrà essere percorsa a senso unico alternato, così da ridurre al minimo i disagi per automobilisti e residenti.