Condannato per un furto di 13 anni fa e irreperibile dal 2021, arrestato 33enne - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha dato esecuzione ad un provvedimento di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura perugina nei confronti di un 33enne, condannato in stato di libertà alla pena di 1 anno di reclusione, oltre alla multa di 900 euro per il reato di furto aggravato in concorso per fatti commessi nell’anno 2010. Agli inizi del mese di agosto 2021 l’uomo veniva raggiunto da un provvedimento di ordine di esecuzione con contestuale sospensione della pena ma la notifica non andava a buon fine attesa l’irreperibilità del condannato poi decretata da quest’ufficio.

Le attività di ricerca in un primo momento si concludevano senza alcun esito. Il 21 marzo scorso, l’Ufficio Esecuzioni Penali revocava il decreto di sospensione disponendo l’immediata carcerazione del condannato qualora rintracciato. Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato – nel corso di ordinari servizi di controllo del territorio – notavano un uomo che alla vista della volante tentava di defilarsi accelerando il passo e allontanandosi. Insospettiti da tale atteggiamento gli operatori decidevano di fermarlo; nel corso dei controlli, proseguiti presso gli uffici della Questura, gli agenti accertavano che questi – oltre a essere irregolare sul territorio nazionale e con all’attivo numerosi precedenti polizia – era gravato anche da un ordine di esecuzione per la carcerazione inserito nella banca dati delle Forze di Polizia nel mese di marzo scorso.

Al termine dei controlli e della successiva verbalizzazione l’uomo è stato tradotto presso la casa Circondariale di Perugia – Capanne dove dovrà scontare la pena di 1 anno di reclusione, oltre alla multa di 900 euro per il reato furto aggravato in concorso.