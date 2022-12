Condannato per pedofilia in vacanza a Perugia, arrestato poi scarcerato - Tuttoggi

Come detto, l’uomo si trovava in un albergo di Perugia quando è stato arrestato dal personale della questura di Perugia. In possesso di un permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini britannici a seguito della Brexit, lavora in una fabbrica che produce parti di ricambio per autovetture ed è stato rintracciato da personale della locale Squadra Mobile in un noto albergo del centro storico dove si trovava per una breve vacanza di tre giorni in compagnia della moglie, anch’essa britannica, studentessa, con la quale è sposato da due anni.