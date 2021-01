Concorso educatori professionali, prova orale il 16 febbraio

In quaranta ammesse alla prova orale che si svolgerà con la massima sicurezza

Si terrà martedì 16 febbraio all’Oratorio del Crocifisso (Largo Frezzi), alle 9, la prova orale del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 educatori professionali, categoria C, negli asili nido del Comune di Foligno. I candidati ammessi alla prova orale – sono 40 (l’elenco è pubblicato sul sito istituzionale ) – dovranno presentarsi nell’ora e nella data previsti, muniti di documento di identificazione legalmente valido e di mascherina in base alle disposizioni anti-Covid.