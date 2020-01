Concorsi per dirigenti Comune Foligno, mercoledì la prima prova scritta - Tuttoggi

Sono state rese note le date per le prove scritte per i concorsi pubblici per 3 dirigenti, per soli esami, a tempo pieno e indeterminato, indetti dal Comune di Spoleto.

Per il concorso per 1 posto di dirigente dell’area servizi finanziari, le prove scritte si terranno mercoledì 15 gennaio (alle 15,30) e giovedì 16 gennaio (alle 15,30) all’istituto tecnico commerciale e per il turismo “Scarpellini” di Foligno, in via Ciro Menotti. I candidati sono 50.

Per il concorso per 2 posti di dirigente amministrativo, le prove si terranno mercoledì 22 gennaio (alle 15,30) e giovedì 23 gennaio (alle 15,30) sempre all’istituto tecnico commerciale e per il turismo “Scarpellini” di Foligno, in via Ciro Menotti. I candidati sono 103.