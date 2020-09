Concorsi alla Asl1, sorteggio delle commissioni in diretta web

Concorso per dirigenti medici alla Usl Umbria 1, il sorteggio delle commissioni potrà essere seguito in diretta online. E’ una delle misure per la trasparenza attuate dopo lo scandalo Sanitopoli per i concorsi all’ospedale di Perugia.

La direzione aziendale della Usl Umbria 1 ha disposto che le estrazioni delle commissioni di concorso verranno trasmesse tramite diretta streaming al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni.

Si inizia questa mattina, lunedì 14 settembre, con il sorteggio dei componenti delle commissioni di concorso per dirigenti medici nelle discipline di medicina trasfusionale, cardiologia, psichiatria, nefrologia, anatomia patologica e chirurgia generale (pubblicati nel BUR sn. 40 del 11/08/2020 Serie Avvisi e Concorsi).

La seduta è pubblica e si svolgerà nella sede di via Guerra 21 Perugia (sala riunioni) con inizio alle ore 10.

Chiunque sia interessato potrà seguire la diretta streaming dal link: https://www.uslumbria1.it/pagine/dirette-streaming.

Il presunto sistema per pilotare i concorsi

Tra le contestazioni fatte dalla Procura di Perugia circa il presunto sistema messo in atto per pilotare i concorsi all’ospedale di Perugia c’era anche la scelta delle commissioni d’esame. Pilotate anche quelle, sempre secondo la Procura, così da avere commissari più “sensibili” alle segnalazioni fatte dai manager per conto di politici, medici e sindacalisti.

Ora sorteggi delle commissioni in trasparenza, anche con la diretta streaming.