Con l’auto sul marciapiede, travolge cartelli stradali, un palo della luce e i cassonetti

E' avvenuto nel tardo pomeriggio a Ponte San Giovanni in via Lunghi, momentaneamente chiusa

L’auto è uscita di strada, nel tardo pomeriggio di giovedì, mentre percorreva via Giuseppe Lunghi, a Ponte San Giovanni. E’ salita sul marciapiede, travolgendo cartelli stradali e cassonetti dell’immondizia. Ed abbattendo anche un palo della pubblica illuminazione.

L’auto proveniva da via della Scuola e una volta imboccata via Lunghi è salita sul marciapiede di sinistra, travolgendo appunto tutto quello che ha trovato. Per fortuna non c’erano pedoni in transito sul marciapiede. Non risultano coinvolti altri mezzi.

I cassonetti sono stati sbalzati al centro della strada, che è stata quindi transennata dalla polizia municipale e dai vigili del fuoco.

(foto Tommaso Benedetti)