Con l'auto nel Tescio, illeso il conducente - Tuttoggi.info

Sono in corso le indagini per capire se per caso fosse ubriaco il conducente che è finito con l’auto nel Tescio a causa di un incidente autonomo avvenuto in via del Guado, nella zona del percorso verde tra Assisi e Bastia Umbra.

Secondo le prime informazioni l’uomo alla guida dell’auto sarebbe finito, per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Assisi, con l’auto nel fiume. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte della notte tra giovedì e venerdì. Nella mattinata di venerdì i pompieri stavano ripescando l’auto dal fiume. Il conducente – sottoposto agli esami del caso – è rimasto comunque miracolosamente illeso. (In foto i dintorni della zona del sinistro)